Пловдивският апелативен съд окончателно отказа да предаде българския гражданин Е. Ф. на съдебните власти във Великобритания, където срещу него е издадена заповед за арест за сексуални посегателства, воайорство и неявяване пред съда в Бирмингам. Магистратите отхвърлиха искането за екстрадиция поради липса на убедителни гаранции от британска страна, че той ще бъде върнат у нас за изтърпяване на евентуално наказание, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на съда. В миналото Е. Ф. е бил първоначално задържан във Великобритания, но впоследствие е бил освободен, тъй като деянията, в които е обвинен, са извършени преди седем години.

Липса на ясни гаранции за доживотен затвор

Българските апелативни магистрати на два пъти официално поискаха гаранции от властите в Обединеното кралство, че ако сънародникът ни бъде осъден на доживотен затвор (каквото наказание се предвижда за две от престъпленията) или на лишаване от свобода, той ще бъде върнат обратно в България за изтърпяване на присъдата. Такива убедителни уверения така и не бяха получени. В решението си съдът приема, че въпреки изричните искания да се посочат конкретните законови разпоредби във Великобритания, позволяващи доживотният затвор да бъде преразгледан при поискване или най-късно след 20 години, ясен отговор от чуждите власти липсва.

Неясни условия в писмата от Лондон

До Пловдивския апелативен съд на два пъти са препращани писма от британските власти, които вече са били разглеждани и по време на производството в Окръжния съд. В тези документи изрично се посочва, че пълна информация за присъдата ще бъде предоставена едва след като българският гражданин бъде върнат в страната ни. Същевременно самото му връщане обратно у нас се поставя в зависимост от редица неясно предявени условия, включително обмисляне на процедура по определяне на допълнително наказание лишаване от свобода, в случай че не бъде платена финансова санкция – възможност, каквато изобщо липсва в българското национално законодателство.

Окончателно освобождаване в съдебната зала

Поради събраните аргументи и неясноти около правните процедури, Апелативният съд отказа да изпълни заповедта за арест, издадена от съдебните власти на Кралство Великобритания. Тъй като взетото решение от апелативните магистрати е последна инстанция, то е напълно окончателно, не подлежи на последващо обжалване.