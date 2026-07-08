Министърът на икономиката, индустрията и инвестициите Александър Пулев обяви, че предстои пълна ревизия на споразуменията с германския концерн "Райнметал“ за изграждането на два завода в България - за производство на барут и на 155-милиметрови снаряди край Сопот.

Пред парламентарната икономическа комисия Пулев заяви, че към момента няма подписан окончателен договор, а само рамкови споразумения. По думите му трябва да бъдат променени схемата за финансиране и условията, така че българският интерес да бъде по-добре защитен.

"Има проблем с терена, както и с финансирането. Освен това сме се съгласили с искания на германската страна, включително за намалени лицензионни плащания и без изискване за участие на български поддоставчици“, посочи министърът.

Проектът на стойност близо 1 млрд. евро беше обявен през октомври 2025 г. и предвижда съвместно производство между "Райнметал“ и ВМЗ. По думите на Пулев обаче вече са преведени средства към германската компания за технологии и ноу-хау, въпреки че окончателен договор все още няма.

Министърът уточни още, че не е реалистично инвестицията да бъде финансирана основно чрез европейския механизъм SAFE, тъй като по него могат да бъдат осигурени едва 10-15% от необходимите средства. Затова ще се търси нов модел за финансиране.

Пулев съобщи още, че държавното дружество "Иганово“, създадено специално за проекта, ще бъде закрито. Според него създаването му е било необосновано, тъй като първоначалният план е предвиждал единствено смесено дружество между ВМЗ и "Райнметал“. Новите преговори с германския концерн се очаква да продължат още известно време.