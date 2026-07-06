Поставянето на разделителни колчета няма да подобри безопасността, а може да доведе до повишаване на пътнотранспортните произшествия - смята депутатът от "Прогресивна България" Катя Стайкова. Тя е предала на министъра на регионалното развитие Иван Шишков недоволството на жителите на Пловдив и околните населени места, които настояват за премахване на опасните мантинели. Министър Шишков е поел ангажимент да се разгледа още веднъж предложението на АПИ за монтиране на разделителни колчета по осовата линия на Околовръстното шосе и да се намери най-правилното решение, предава Plovdiv24.bg.

Съществуващото трасе на Околовръстното шосе е с ограничена ширина и поставянето на колчета ще затрудни още повече движението. Вместо да се подобри безопасността, може да доведе до повишаване на произшествията - коментира Катя Стайкова.

Смята, че има по-бързи и по-ефективни мерки за подобряване на безопасността – осветяване на кръстовищата, на които няма светофари, както и премахване на част от мантинелите в определени участъци. Припомни, че точно тези искания са подкрепени от подписка на близо 9000 души, а личното й мнение съвпада с мнението на пловдивчани и живеещите в съседните населени места.

Катя Стайкова подчерта, че трайното решение на проблема с Околовръстното остава удвояването на трасето. Проектът е обявен като национален инфраструктурен приоритет, но, за да започне реализацията, трябва да се извършат немалко административни процедури.

Припомняме, че идеята за колчетата беше лансирана в публичното пространство от депутата Владимир Николов на среща с пловдивския бизнес и представители на местната и държавната власт. В изказването си той подчерта, че според специалисти на АПИ проблемът е в рисковите шофьори, а не в мантинелите. Гражданските сдружения още тогава се обявиха против и настояха за премахване на опасните мантинели. Заканиха се, че ако решението на АПИ не се преразгледа, ще предприемат протести.