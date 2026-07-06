Върховният касационен съд остави в сила присъдата на Апелативен съд – Пловдив, с която на подсъдимия Р. Т. е наложено наказание от 8 години лишаване от свобода за извършен опит за умишлено убийство в град Асеновград. По този начин върховните магистрати сложиха край на съдебния казус с окончателно решение, потвърждаващо вината на подсъдимия за тежкото престъпление.

За окончателния съдебен акт и събраните по делото доказателства, променили хода на процеса на предходната инстанция, информираха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на съда. Делото премина през сериозен обрат, след като първоначалното решение на окръжните магистрати беше изцяло преразгледано.

Преди решението на по-горните инстанции, Пловдивският окръжен съд е признал подсъдимия Р. Т. за невинен по повдигнатото обвинение за това, че на 16 декември 2022 година в Асеновград е направил умишлен опит да умъртви Х. И. Първият съдебен състав е приел, че стрелбата с пистолет, застрашаваща живота на мнозина, е била извършена при условията на неизбежна отбрана, с цел подсъдимият да защити баща си от непосредствено противоправно нападение, поради което Р. Т. е бил изцяло оправдан.

В края на миналата година обаче Пловдивският апелативен съд отменя изцяло оправдателната присъда, признава Р. Т. за виновен в опит за убийство и му налага наказанието от 8 години затвор. По време на въззивното производство магистратите провеждат мащабно следствие, като преразпитват свидетели очевидци, назначават нови балистична и медицинска експертизи и изслушват записите от повикванията на спешния телефон 112.

Въз основа на новите доказателства е установено, че след конфликт подсъдимият е излязъл от къщата си, насочил се е към пострадалия Х. И., извадил е боен пистолет и е произвел изстрел в горната дясна част на тялото му. След това захвърлил оръжието, прибрал се и сам се обадил на тел. 112, за да съобщи, че пострадалият е предизвикал скандал на улицата. Едва след прострелването инцидентът между двете фамилии прераснал в масово сбиване, при което пристигнали полицейските служители, а малко по-късно Р. Т. се върнал на местопроизшествието.

След преглед на материалите по делото Върховният касационен съд прие, че постановената присъда на Пловдивския апелативен съд е напълно правилна, а наложеното наказание от 8 години лишаване от свобода е справедливо спрямо извършеното деяние. Постановеното решение на ВКС не подлежи на по-нататъшно обжалване и е окончателно.