Идейният проект за естакада по бул. "Копривщица" и нов железопътен мост на река Марица ще обсъждат утре в Пловдив експерти от НК "Железопътна инфраструктура". В работната среща ще участват специалисти от общината и от районната администрация, на която със заповед на кмета Костадин Димитров е възложено координирането между проекта на държавната компания НКЖИ и техническото задание за нов общински автомобилен мост. "Имаме забележки, които ще обсъдим на тази работна среща" - коментира за Plovdiv24.bg инж. Тошо Пашов, заместник-кмет по строителство на район "Централен".

Проектът на НКЖИ предвижда да бъде съборен старият железопътен мост и да се построи по-широк, а успоредно на него да има нов автомобилен мост. Основните въпроси, които ще се дискутират, касаят височината на жп съоръжението и възможността за двойна линия. Държавните и общинските експерти трябва да постигнат съгласие и да синхронизират работата си по двата моста. Проектът на НКЖИ е на идеен етап, а за общинския има готово техническо задание.

Надземните съоръжения ще минават от двете страни на стадион "Марица". На мястото на прелезите по бул. "Копривщица" са планирани кръгови кръстовища, пешеходни подлези и надлези, както и нови спирки с перони от двете страни на коловозите на "Пещерско шосе", бул. "Шести септември" и бул. "България".

Изграждането на градската железница ще се финансира по европейската програма "Транспортна свързаност". Железопътният мост ще бъде включен в проекта на НКЖИ, но автомобилният трябва да се направи от община Пловдив.

Пловдивският S-Bahn

Обществената поръчка за изграждане на естакада по бул. "Копривщица" към гара "Филипово" беше обявена от НКЖИ през ноември 2025 г. Тя касае изготвяне на технически проект, технически спецификации за строителство и изработване на ПУП за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в междугарието Пловдив - Филипово“ по проект "Техническа помощ за развитие на железопътен възел Пловдив, Етап 2.

За поръчката кандидатстваха обединение "Пловдив-Филипово" ДЗЗД с водещ партньор "Инфра про консулт" ООД, и "Трансгео" ЕООД. Прогнозната стойност е над 2,2 млн. евро без ДДС (4 369 035 лева без ДДС), които се очаква да бъдат осигурени по програма "Транспортна свързаност". За изпълнител бе избран консорциумът "Пловдив-Филипово" ДЗЗД.

Избрания изпълнител трябва да представи разработен и одобрен Технически проект и технически спецификации за модернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникации в междугарието Пловдив - Филипово. Освен това трябва да се има одобрени ПУП-ове, изменение на КККР и да е изготвена документацията за отчуждителните процедури. В обхвата не е включен авторският надзор.

Проектът предвижда изграждане на S-Bahn като двойната жп линия се вдигне във въздуха. По този начин ще бъдат премахнати наземните прелези, които сега създават големи затруднения на движението. Влаковете ще могат да се движат с минимум 85 км/час.

Към реализирането на въздушна железница ще се пристъпи след окончателното завършване на пробива под централна жп гара, който е част от по-глобалния проект за модернизация на жп ареал Пловдив.