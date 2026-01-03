© виж галерията Жители на Пловдив сигнализираха за Plovdiv24.bg за технически проблем на един от жп прелезите в града. Технически проблем на един от железопътните прелези в Пловдив доведе до блокиране на движението за десетки минути. Според свидетели на ситуацията, бариерите са останали спуснати, въпреки че влак в продължение на над 10 минути така и не е преминал по линията.



"След толкова чакане решихме да преминем по друг път, където пък се оказа, че съседният прелез е с вдигнати бариери. Явно този има проблем, но няма кой да го отстрани или да сигнализира на водачите да отбият“, споделя нашият читател.



Липсата на комуникация с шофьорите създава потенциална опасност, особено за линейките и спешните автомобили, които могат да се окажат блокирани в критични ситуации.



