Кметът коментира премахването на жп прелезите в Пловдив
Автор: Цвети Тончева 08:51Коментари (2)3749
© Google
През тази година имахме представяне на проекта на Националната железопътна компания, който касае ЖП линията и съответно повдигането на ЖП линията от гара "Пловдив" до гара "Филипово", и съответно от гара "Филипово" до "Скутаре". Това съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметът Костадин Димитров.

"Представихме и идейния проект, идейното трасе на ЖП връзката "Крумово – Летище Пловдив", за да могат влакове да ходят и до летището, до развиващото се пловдивско летище, вече мога да кажа. Защото само в края на тази година имаме още два допълнителни полета. Това, което получихме като информация, е изключително важно. Трябва да имаме стиковане на проекта с проектантите на Националната железопътна компания, който трябва да пуснем за обществена поръчка. Става въпрос за проектирането на моста над река Марица и съответно жп линията, която минава покрай него, на бул. "Копривщица". Това вече е създадено като организация. Екипите трябва да работят съвместно", поясни Димитров.

По думите му, железопътната линия на Пловдив е важна, с оглед на елиминирането на задръстванията, които се получават по прелезите. Тя ще бъде повдигната.

"Показаха ни на колко спирки пловдивчани ще имат възможност да се транспортират от едно място на друго. Така че ние държим на тази връзка и в разговора ни с министъра на транспорта, ексвицепремиера Караджов, ние сме изказали нашето желание и съответно настояване този проект да продължи. И аз имам увереността му, че тази отсечка ще бъде проектирана. Съответно след това ще търсим и възможност за финансиране през програмите", добави кметът на Пловдив.

Връзката Пловдив-Филипово се проектира. Има избран изпълнител, в момента се извършват проектните дейности. След това ще се прави инженеринг на връзката Филипово-Скутаре, но това го движи Министерството на транспорта през Националната железопътна компания. Община Пловдив съдейства с всичко необходимо и задаваме темповете, обясни още пловдивският кмет.


Приказки от хиляда и една нощ и нищо ново... Повдигане на картинка е лесно, действителноста е друга!
+1
 
 
Както винаги празни приказки. Уж работим, а срокове няма. Избран е изпълнител, но сега тепърва ще го проектира. Как правиш обществена поръчка и даваш оферта за нещо, което още не се знае как ще изглежда? Също толкова некадърен колкото Зико, ония поне имаше акъла да не се бута пред медиите
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през август
06:45 / 31.12.2025
МВР Пловдив: Бъдете внимателни
06:25 / 31.12.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл
06:15 / 31.12.2025
Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да с...
06:10 / 31.12.2025
Днес и утре безплатен градски транспорт
04:00 / 31.12.2025
Пожарната с информация за огъня и гъстия, черен дим, който стресн...
17:57 / 30.12.2025

