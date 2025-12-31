ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът коментира премахването на жп прелезите в Пловдив
"Представихме и идейния проект, идейното трасе на ЖП връзката "Крумово – Летище Пловдив", за да могат влакове да ходят и до летището, до развиващото се пловдивско летище, вече мога да кажа. Защото само в края на тази година имаме още два допълнителни полета. Това, което получихме като информация, е изключително важно. Трябва да имаме стиковане на проекта с проектантите на Националната железопътна компания, който трябва да пуснем за обществена поръчка. Става въпрос за проектирането на моста над река Марица и съответно жп линията, която минава покрай него, на бул. "Копривщица". Това вече е създадено като организация. Екипите трябва да работят съвместно", поясни Димитров.
По думите му, железопътната линия на Пловдив е важна, с оглед на елиминирането на задръстванията, които се получават по прелезите. Тя ще бъде повдигната.
"Показаха ни на колко спирки пловдивчани ще имат възможност да се транспортират от едно място на друго. Така че ние държим на тази връзка и в разговора ни с министъра на транспорта, ексвицепремиера Караджов, ние сме изказали нашето желание и съответно настояване този проект да продължи. И аз имам увереността му, че тази отсечка ще бъде проектирана. Съответно след това ще търсим и възможност за финансиране през програмите", добави кметът на Пловдив.
Връзката Пловдив-Филипово се проектира. Има избран изпълнител, в момента се извършват проектните дейности. След това ще се прави инженеринг на връзката Филипово-Скутаре, но това го движи Министерството на транспорта през Националната железопътна компания. Община Пловдив съдейства с всичко необходимо и задаваме темповете, обясни още пловдивският кмет.
