|ЖП прелезите в Пловдив отиват в историята?
"Имахме представяне на идейния проект, идейното трасе на жп връзката "Крумово – Летище Пловдив", за да могат влакове да ходят и до летището, до развиващото се пловдивско летище, вече мога да кажа. Защото в края на тази година имаме два допълнителни полета.
Това, което ние получихме като информация при стиковането на проекта с проектантите от Националната железопътна компания, е изключително важно. До края на годината трябва да пуснем обществена поръчка за проектирането на моста над река Марица и съответно жп линията, която минава покрай него, на бул. "Копривщица"", обясни кметът.
Това вече е създадено като организация. Екипите трябва да работят съвместно. "ЖП линията е важна с оглед на елиминирането на задръстванията, които се получават по прелезите. Тя ще бъде повдигната. Показаха ни на колко спирки ще имат възможност пловдивчани да се транспортират от едно място на друго. Така че ние държим на това и в разговора ни с министъра на транспорта, вицепремиера Караджов, ние сме изказали нашето желание и съответно настояване този проект да продължи, и аз имам увереност от него, че тази отсечка ще бъде проектирана. След това съответно ще търсим и възможност за финансиране, което мисля, че ще участва в програмите", добави Димитров.
Той обясни още, че връзката Пловдив-Филипово в момента се проектира. Има избран изпълнител, в момента се извършват проектните дейности.
От там нататък на инженеринг ще е линията Филипово-Скутаре, но това вече го движи Министерството на транспорта през Националната железопътна компания, а Община Пловдив съдейства с всичко необходимо и задава темповете.
