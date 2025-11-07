ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изграждат 3 жп спирки между Централна гара и гара Филипово
Разработката предвижда по 5-километровото трасе да бъдат изградени три нови спирки – на бул. "Пещерско шосе“, на бул. "Шести септември“ и на бул. "България“. Проектантите са работили по идеята за естакада, т.е. линията по бул. "Копривщица“ да бъде повдигната. Предвидили са шумоизолиращи стени, с които да се спре разнасянето на шум или вибрации към жилищните сгради наоколо.
"Предстои ни обявяване на поръчка за избор на проектантски колектив за нов мост над река Марица, който да свърже бул. "Копривщица“ с бул. "България“. На практика двата моста ще са един до друг, така че е от изключително значение проектите да се движат в синхрон. Трябва и непрестанна връзка между нас и НКЖИ“, заяви градоначалникът.
Вдигането на жп линиите от Коматевския възел до река Марица е част от проекта за изграждане на градска железница, чиято стойност е над 200 млн. лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара
14:00 / 07.11.2025
Общинските съветници от "БСП за България": Властта в Пловдив взем...
09:59 / 07.11.2025
Кой глобява в Пловдив след 17:00 часа?
09:42 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да и...
09:28 / 07.11.2025
КОЦ Пловдив е най-посещаваната болница в страната за 2024 година
09:54 / 07.11.2025
В Пловдив вече има площад "Журналист"
09:09 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS