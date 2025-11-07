ИЗПРАТИ НОВИНА
Изграждат 3 жп спирки между Централна гара и гара Филипово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:40Коментари (0)1842
© Plovdiv24.bg
Днес на среща в община Пловдив екипи от Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и проектанти представиха още един ключов проект – този за модернизацията на жп трасето между Централна гара и гара Филипово.

Разработката предвижда по 5-километровото трасе да бъдат изградени три нови спирки – на бул. "Пещерско шосе“, на бул. "Шести септември“ и на бул. "България“. Проектантите са работили по идеята за естакада, т.е. линията по бул. "Копривщица“ да бъде повдигната. Предвидили са шумоизолиращи стени, с които да се спре разнасянето на шум или вибрации към жилищните сгради наоколо.

"Предстои ни обявяване на поръчка за избор на проектантски колектив за нов мост над река Марица, който да свърже бул. "Копривщица“ с бул. "България“. На практика двата моста ще са един до друг, така че е от изключително значение проектите да се движат в синхрон. Трябва и непрестанна връзка между нас и НКЖИ“, заяви градоначалникът.

Вдигането на жп линиите от Коматевския възел до река Марица е част от проекта за изграждане на градска железница, чиято стойност е над 200 млн. лева.


