Община Пловдив осигурява паркоместа за зрителите на Giro d’Italia, партнира си с Waze for Cities за по-бърза и актуална информация за трафика в града, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на общинската администрация. И допълниха:

Община Пловдив създава организация за паркиране във връзка с преминаването на историческата Giro d’Italia през града тази неделя, 10 май. За удобство на гражданите и гостите на Пловдив ще бъдат обособени специални зони за зрители, до които достъпът ще се осъществява пеша след паркиране на автомобилите в определените за целта места.

Осигурени са следните зони за паркиране:

Паркоместа на ул. "Капитан Райчо“ – от ул. "Леонардо да Винчи“ до бул. "Цар Борис III Обединител“

Паркинг казино на хотел "Тримонциум“

Зоната около ДКЦ 1 – Понеделник пазар

Паркингът на ул. "4-ти януари“

Ул. "Хан Кубрат“, ул. "Фредерик Жолио Кюри“ и ул. "Йоаким Груев“

Паркингът на ул. "Съборна“ в подножието на Стария град

Бул. "Марица“ Юг – от моста на Герджика до кръговото кръстовище на Водната палата

Бул. "Марица“ Юг – от ул. "Хъшовска“ до кръговото кръстовище на Водната палата

Бул. "Марица“ Север – вход от "Рогошко шосе“ към паркинга покрай реката, от баража до ресторант "Малката Марица“

Бул. "Марица“ Север – от двете страни на улицата от ул. "Белград“ до бул. "Цар Борис III Обединител“

На всички точки за паркиране ще има служители на ОП "Общинска охрана“, които да съдействат на хората, да ги навигират и пренасочват при нужда.

В помощ на шофьорите идва и приложението Waze

Община Пловдив, чрез Waze for Cities, е в постоянна комуникация с приложението Waze, което в деня на преминаването на Giro d’Italia през Пловдив ще отразява актуално затворените участъци, ще показва определените зони за паркиране и при необходимост ще пренасочва пловдивчани и гостите на града по обходни маршрути.

Достъпът до друго събитие, чийто домакин е Пловдив – Gonco Fest 2026 на 9 и 10 май в Международен панаир Пловдив, ще се осигурява през моста на Адата, бул. "България“, ул. "Огражден“, за да се влезе в Панаира. Обходният маршрут се налага заради преминаването на Giro d’Italia, етап 3 през Пловдив и временната организация на движението.

Община Пловдив призовава гражданите и гостите на града да спазват указанията на служителите на реда и временната организация на движение, за да бъде осигурено безопасното и безпрепятствено преминаване на състезателите и доброто протичане на спортното събитие.

