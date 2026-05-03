Глоба за неправилно паркиране се превърна в истинско изпитание за търпението и свободното време на шофьор oт Пловдив. Вместо стандартното поставяне на уведомление под чистачките, служители са избрали далеч по-"залепващ“ подход, който предизвика вълна от недоволство.

Снимка, изпратена до редакцията на Plovdiv24.bg, показва яркозелен фиш, издаден от Община Пловдив, който е буквално залепен за предното стъкло на автомобила. Опитът на собственика да го премахне е довел до разкъсване на хартията, оставяйки плътен слой лепило и остатъци точно в зрителното поле на водача.

"Не е ОК така да лепят неща. Сега не мога да го махна, а по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) не мога да се движа законно така“, споделя потърпевшият.

Шофьорът попада в абсурдна ситуация. Според чл. 105 от ЗДвП, ограничаването на видимостта през предното стъкло е строго забранено. Почистването на подобно лепило обаче често изисква специални препарати и време, с което шофьорите не винаги разполагат на място. Така, в опит да санкционират едно нарушение, контролните органи на практика принуждават водача да извърши друго или да превърне тротоара в импровизирана автомивка.