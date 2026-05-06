Нова фишинг измама търси своите жертви. За това сигнализират бдителни читатели. Измамниците използват психологически натиск и фалшиви обещания за отстъпки от глоба за превишена скорост, за да подмамят потребителите да споделят чувствителна финансова информация.

Схемата започва със СМС, изпратен от чуждестранен номер (в конкретния случай с код +212 от Мароко), информира редакцията на Plovdiv24.bg пловдивчанка. Съобщението е озаглавено "Българска пътна администрация – Незавършени пътни нарушения“ и цели да стресне собствениците на автомобили, че са засечени от радарна система да превишават скоростта.

За да бъде измамата по-убедителна, в текста се цитира "закон за безопасност на движението“ и се предлага примамливото 30% намаление, ако глобата бъде платена в рамките на 24 часа. Това е класически похват, който да принуди жертвата да действа неразумно.

В съобщението е включен линк към съмнителен уебсайт (e-uslugiaca.top/bg), който имитира официален държавен портал. При кликване върху него от потребителя се изисква да въведе лични данни и данни от банкова карта, за да "плати глобата“. На практика обаче информацията отива директно в ръцете на киберпрестъпниците.

Как да разпознаете измамата:

- Съмнителен подател: Официални държавни институции в България не изпращат известия за глоби от частни номера, особено от чужбина.

- Граматически грешки: В текста се забелязват нетипични формулировки като "незавършени пътни нарушения“ и странен словоред.

- Неофициален линк: Държавните услуги винаги използват домейни, завършващи на .bg, а не на .top или други екзотични разширения.

Експертите съветват при получаване на подобно съобщение то да бъде изтрито незабавно, а номерът – блокиран. В никакъв случай не отваряйте прикачените линкове и не предоставяйте банкова информация в незащитени и непознати платформи.