Шофьори от Пловдив и региона сигнализират за тежки затруднения в движението при едно от натоварените кръстовища на околовръстния път на града - връзката с отсечката към село Марково. Според сигнали на читатели на Plovdiv24.bg, организацията на светофарната уредба създава предпоставки за задръствания, опасни маневри и значителни забавяния в пиковите часове.

Основният проблем, според подадените сигнали, е в неправилната координация на светофарните фази. Шофьори посочват, че зеленият сигнал за излизащите от село Марково съвпада с интензивния поток от Пловдив, което води до конфликт между автомобилните потоци.

Особено проблематичен се оказва левият завой, при който липсва защитена фаза. В резултат на това водачите, които искат да завият наляво, остават блокирани между насрещния трафик и са принудени да изчакват продължително време или да предприемат рискови действия.

В пиковите часове преминаването през кръстовището може да отнеме над 15–20 минути, като се образуват дълги колони от автомобили. Това води не само до неудобство за водачите, но и до допълнително натоварване на целия участък на и без това натовареното Околовръстно.

Гражданите са единодушни, че са нужни спешни мерки, които не изискват милионни инвестиции, а просто експертна мисъл: въвеждане на защитена фаза за левия завой и настройка на светофарите спрямо реалния трафик в различните часове на денонощието.

Гражданите вече са подали официални жалби до Агенция "Пътна инфраструктура“, Община "Родопи“ и сектор "Пътна полиция“ - Пловдив. Въпреки това, към момента не са предприети публично обявени мерки за оптимизация на движението в района.

Гражданите настояват за спешна проверка на място и преразглеждане на циклограмата на светофарната уредба. Според тях без своевременна намеса ситуацията ще продължи да се влошава, с риск както за безопасността на движението, така и за значително влошаване на транспортната свързаност в района.