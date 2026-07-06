Специализирана полицейска операция се провежда на територията на квартал "Лозница“ в Асеновград след масово нарушение на обществения ред, възникнало около 00:50 часа тази нощ. По първоначални данни конфликтът е между представители на две фамилии.

При инцидента един от участниците е произвел изстрели с въздушна пушка. Пострадали са 12 души, които са прегледани от медицински екипи и освободени за домашно лечение, без опасност за живота. Нараняване е получил и служител на Специализираните полицейски сили.

Извършителят е задържан, а използваната въздушна пушка е иззета. До момента са задържани общо седмина, сред които и мъж, държал бутилки със запалителна течност.

Образувани са досъдебни производства за хулиганство и за причиняване на телесна повреда на полицейски служител при изпълнение на службата.

ГАЛЕРИЯ: Масов бой между роми в Асеновград ‹ Виж всички 10 снимки ›

В специализираната операция, която продължава и към момента, участват служители от всички структури на ОДМВР – Пловдив. В акцията са включени сили и средства на ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Съвместно с община Асеновград се извършват проверки за незаконно строителство, като се предприемат действия по премахване на незаконни постройки.

Работата по документиране на установената престъпна дейност продължава.