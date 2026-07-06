Кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен“ Георги Стаменов инспектираха днес началото на строително-ремонтните дейности по ул. "Доктор Г. М. Димитров“. Реконструкцията обхваща централния участък между ул. "Цар Асен I“ и ул. "Авксентий Велешки“ и цели цялостно обновяване на надземната и подземната инфраструктура съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

Проектът предвижда цялостна подмяна на амортизираната асфалтова настилка, тротоарите и бордюрите в обособения участък. Основен акцент в ремонтните работи е подмяната на подземната инфраструктура и комуникации. Чрез това пълно обновяване на подземните мрежи Община Пловдив цели да избегне необходимостта от евентуални последващи аварийни разкопавания веднага след приключването на повърхностния ремонт.

Две седмици преди реалния старт на техниката на терен, общинската администрация проведе среща с живеещите на улицата граждани, за да представи проекта и мерките за опазване на дългогодишните липи. Кметът Костадин Димитров обясни, че целта е едновременното обновяване на пътната артерия и пълното съхраняване на зелената система. Короните на съществуващите липи ще бъдат оформени, като единствено болните и доказано опасни дървета ще бъдат премахнати, а на тяхно място веднага ще се засадят нови млади екземпляри от същия вид, за да се запази автентичният облик на пространството.

ГАЛЕРИЯ: Започна ремонт на централна улица в Пловдив: Въвеждат временна организация на движението ‹ Виж всички 10 снимки ›

Строително-монтажните работи на обекта се извършват от фирмата изпълнител "Драгиев и Ко“ ООД. Поради естеството на ремонта в района вече е въведена в сила временна организация на движението, като участъкът от ул. "Цар Асен I“ до ул. "Авксентий Велешки“ е изцяло затворен за преминаване на моторни превозни средства. От Община Пловдив отправят апел към всички водачи на превозни средства да се съобразяват с поставената нова пътна сигнализация, да спазват ограниченията и да следват указанията на контролните органи на място.