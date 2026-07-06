Обработката срещу комари в Пловдив продължава с интензивни пръскания около река Марица, хълмовете и парковете в града, които ще се извършват от специализирани екипи до 10 юли 2026 година. Планираните ДДД-дейности обхващат различни зони и райони, като целят едновременно унищожаване на възрастните насекоми и на техните ларви.

За подробния график на дейностите, разпределен по дни и локации на територията на града, информираха от ОП"Дезинфекционна станция" за Plovdiv24.bg.

Екипите на предприятието ще работят по следния график в рамките на кампанията:

6 юли 2026 г. – Извършва се дезакаризация на обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета. Провежда се и дезинсекция срещу възрастни форми (имаго) на комари на територията на парк "Розариум", Братската могила и бул. "Свобода".

7 юли 2026 г. – Дезинсекция срещу възрастни форми на комари в парковете на територията на район "Тракия". Паралелно започва дезинсекция срещу ларви на комари по бреговете на река Марица.

8 юли 2026 г. – Третиране срещу възрастни форми на комари по хълмовете и парковете в район "Централен", както и продължаване на дезинсекцията срещу ларви по бреговете на река Марица.

9 юли 2026 г. – Провежда се специализирана дезинсекция срещу ларви на комари на територията на Община Пловдив според предварително утвърден списък на биотопите.

10 юли 2026 г. – Последна за периода дезинсекция срещу ларви по бреговете на река Марица, съчетана с растителнозащитни дейности по декоративна храстова и дървесна растителност по списък.

Всички планирани обработки на терен ще се осъществяват в нощния часови диапазон от 21:00 до 04:30 часа. Специализираните екипи на общинското предприятие ще използват препарати, които са изрично одобрени и разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването (МЗ), в съответната препоръчителна доза и концентрация. При възникване на неблагоприятни метеорологични условия, като дъждовно или ветровито време, обработките ще бъдат отложени и ще продължат през следващия работен ден при оодходящо време.

От общинското предприятие отправят важен апел към гражданите, отглеждащи пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в посочения нощен период за безопасност. За директна връзка с ОП "Дезинфекционна станция" гражданите могат да използват следните телефонни номера: 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56, или да изпратят запитване на електронния адрес на ведомството: dstancia.plovdiv@abv.bg.