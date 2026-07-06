Планираните от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) радикални промени в организацията на движението по Околовръстния път на Пловдив предизвикаха сериозно недоволство и скептицизъм сред жителите и местната власт в селищата от Родопската яка. Хората настояват за спешно преосмисляне на взетите решения и за момента отлагат обявените нови протести, очаквайки реакция от управляващото мнозинство.

Местната власт: "Това няма да помогне за безопасността, а ще изнерви трафика“

Основният фокус на недоволството е насочен срещу пакета от мерки, който АПИ огласи, че въвежда. Според кмета на село Марково Десислава Терзиева, основен участник в разговорите по темата, новите ограничения няма да решат дългогодишния проблем с безопасността, който е основен за отсечката. Напротив, очакванията са те допълнително да затруднят и да изнервят интензивния трафик.

Терзиева бе категорична пред БНР, че механичното преписване на примера от Кресненското дефиле, където монтирането на разделителни колчета намали катастрофите, в този случай е напълно неуместно. Причината е, че Околовръстното шосе на Пловдив е с много по-малък габарит на пътното платно, което прави прилагането на подобен модел неефективно и рисковано. По думите ѝ, въпреки че премахването на мантинелите беше сред основните искания на гражданите, останалите две мерки обезсмислят позитивния ефект.

Хронология на решението: Срещи на високо ниво

Спорните мерки бяха оповестени в петък, след като в началото на седмицата проблемът с пътната безопасност в региона стана обект на спешни дискусии между бизнеса, местната власт и народни представители. Казусът стигна и до столицата, където областният управител Георги Янев проведе работна среща с министъра на регионалното развитие Иван Шишков.

Официалното решение на АПИ е взето след съвместни консултации между Областната администрация, общините Пловдив, "Родопи“ и "Марица“, Областното пътно управление, бизнеса, кметове на населени места, депутати и неправителствения сектор, включително сдружението "Спаси Пловдив“.

Планът на АПИ: Колчета, по-ниска скорост и премахване на мантинели

От пътната агенция потвърдиха за медиите, че стартират процедура за промяна на постоянната организация на движение в 14-километровия участък от Околовръстния път (част от второкласния път II-86 Пловдив - Асеновград, от км 0 до км 14).

Предвиденият пакет от мерки включва:

Драстично намаляване на скоростта: Максимално разрешената скорост се спуска от 90 км/ч на 50 км/ч.

Нова разделителна линия: Монтиране на гъвкави ограничители (колчета) между двете насрещни ленти за движение.

Премахване на сегашните мантинели: Демонтаж на досегашните ограничителни системи, които затрудняваха достъпа.

"Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти“, аргументират се от АПИ.

Административната процедура вече е в ход в максимално кратки срокове, като предстои проектът да бъде официално съгласуван с "Пътна полиция“ - МВР, засегнатите общини и Държавната агенция "Безопасност на движение по пътищата“.

Изчерпан капацитет и дългосрочно бъдеще

От АПИ признават, че републиканският път е проектиран и изграден преди повече от половин век. Днес трафикът по него е изключително интензивен и надхвърля 24 000 моторни превозни средства на денонощие, което напълно е изчерпало пропускателната способност на трасето.

Докато държавата и експертите виждат в новите ограничения бърза и спешна стъпка срещу черната статистика на пътя, хората от Родопската яка настояват за реалната му и цялостна модернизация (удвояване). Местните жители заявяват, че дават толеранс на институциите и народните представители за преразглеждане на взетите решения, но остават в готовност за гражданско неподчинение, ако гласът им не бъде чут.