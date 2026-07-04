Гражданската организация "Коматевци за Коматево" категорично се противопоставя на намерението за монтиране на колчета между двете ленти на Околовръстното на Пловдив и намаляване на скоростта на 50 км/ч. Настояват да се прерагледа решението и да се пристъпи към дългосрочно решаване на проблема.

Предупреждават, че, ако се пристъпи към реализиране на идеята, ще последват масови протести. Официалното възражение на сдружението вече е изпратено до Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" с копие до областния управител Георги Янев и кмета на Пловдив Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.

От "Коматевци за Коматево" заявяват, че предложението е неефективно, вредно за икономиката на региона и реално застрашаващо пътната безопасност. Като мотиви изтъкват:

Генериране на задръствания и екологичен натиск: Околовръстният път на гр. Пловдив е една от най-натоварените пътни артерии в страната с трафик от над 24 000 моторни превозни средства на денонощие. Изкуственото намаляване на скоростта на 50 km/h (характерна за вътрешноградски зони) ще превърне транзитното трасе в постоянна "тапа“, ще блокира достъпа до Тракия икономическа зона и ще увеличи драстично вредните емисии в района.

Пречка за автомобилите със специален режим на движение (линейки и пожарни): Настоящият габарит е силно стеснен. При монтирането на постоянни физически разделители в средата на платното, шофьорите няма да имат физическо пространство да се оттеглят встрани, за да осигурят път на преминаващ автомобил на Бърза помощ, Пожарна или Полиция. Това създава реален риск за човешки животи.

Компрометиране на безопасността при аварирали автомобили: При повреда на превозно средство на пътя (например тежкотоварен камион), липсата на банкет и наличието на колчета в средата ще блокира изцяло движението в съответната посока, което е предпоставка за сериозни верижни катастрофи.

Неефективност на мерките: Пластмасовите гъвкави колчета се амортизират и чупят изключително бързо от интензивния трафик и тежкотоварните камиони. Тяхната поддръжка ще изисква постоянни затваряния на пътя за ремонт, което допълнително ще усложни трафика.

Околовръстното шосе на гр. Пловдив има крещяща нужда от реално и незабавно разширение (удвояване до габарит Г23,5), а не от палиативни мерки, които прехвърлят отговорността върху шофьорите чрез рестрикции. Поставянето на колчета и ограничението от 50 km/h е абдикация от дългосрочното решаване на проблема с инфраструктурата на втория по големина град в България, заявяват от "Коматевци за Коматево".

От сдружението настояват:

Да се преразгледа решението за монтиране на разделителни колчета и ограничението от 50 km/h.

Да се ускорят процедурите по отчуждаване и реално строителство за удвояване на Околовръстния път.

Околовръстния път трябва да бъде удвоен до габарит Г23,5;

Всички пътни възли да бъдат на две нива, за да се осигури транзитно преминаване по направление София/Пазарджик/Асеновград;

Връзка между нивата с ускорителни и забавителни ленти;

Локални платна по протежението му, за достъп до търговските и индустриалните обекти в района.

Предистория

Идеята за разделителни колчета на съществуващото трасе на Околовръстното шосе беше лансирана преди дни от народния представител Владимир Николов на среща с представители на бизнес. Депутатът посочи като добър пример Кресненското дефиле, където пътните инциденти и жертви рязко са спаднали след монтирането на колчета. Предприемачите реагираха негативно и настояха за кардинално решение на казуса.