Днес с протокол на министъра на културата Евтим Милошев се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на "Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

На тяхно място са избрани: Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова.

Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание Съветът на директорите избра и изпълнителен директор – Ия Петкова-Ангелова, която в периода 2015-2020 г. е била ръководител на направление "Стратегическо развитие“ в НДК.

За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в Търговския регистър.

Plovdiv24.bg припомня, че Ия Петкова-Ангелова е дъщеря на Тодор Петков - кмет на Пловдив в периода 1988-1990 г., областен управител в периода 2005-2009 г., както и общински съветник. Петков в края на миналата година стана почетен гражданин на Пловдив.