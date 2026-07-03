Районният съд в Пловдив официално има ново попълнение в съдийския си състав. На тържествена церемония в длъжност "съдия“ встъпи Ина Ивайлова Лазарова. Тя бе назначена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Новият магистрат подписа Акта за встъпване в длъжност в присъствието на председателя на Районния съд - Пловдив Панайот Велчев. Той я приветства и ѝ пожела здраве и успешна професионална реализация.

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Съдия Лазарова получи сърдечни поздравления от всички присъстващи на церемонията магистрати. От своя страна тя благодари за топлото посрещане и изрази искреното си удовлетворение, че ще има възможността да правораздава именно в Районен съд – Пловдив. Тя вече е част от редиците на институцията и ще разглежда казуси в наказателно отделение.

Коя е съдия Ина Лазарова?