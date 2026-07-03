Районният съд в Пловдив официално има ново попълнение в съдийския си състав. На тържествена церемония в длъжност "съдия“ встъпи Ина Ивайлова Лазарова. Тя бе назначена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Новият магистрат подписа Акта за встъпване в длъжност в присъствието на председателя на Районния съд - Пловдив Панайот Велчев. Той я приветства и ѝ пожела здраве и успешна професионална реализация.
Съдия Лазарова получи сърдечни поздравления от всички присъстващи на церемонията магистрати. От своя страна тя благодари за топлото посрещане и изрази искреното си удовлетворение, че ще има възможността да правораздава именно в Районен съд – Пловдив. Тя вече е част от редиците на институцията и ще разглежда казуси в наказателно отделение.
Коя е съдия Ина Лазарова?
- Образование: Завършва специалност "Право“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през 2021 г.
- Начало на кариерата:*Започва професионалния си път като юрисконсулт в кантората на ДЗЗИ "Луков, Горчев и Даскалов“.
- Подготовка: През периода 2023 г. – 2024 г. преминава през задължителното първоначално обучение за младши съдии в Националния институт на правосъдието.
- Опит в Пловдив: През 2024 г. е назначена като "младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, където работи натрупа ценен опит до настоящия момент.