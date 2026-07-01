Изключително усложнена е обстановката на магистрала "Тракия" в отсечката между София и Вакарел. За това предупредиха шофьори, които в момента се намират на аутобана.

"Градушка, дъжд, вятър, локвите са залели всички платна, никаква видимост, карайте внимателно", призовават хората.

Заради лошите метеорологични условия някои шофьори отбиват в аварийната лента, за да изчакат дъждът да премине.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.