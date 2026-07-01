Джулай, известен още като Джулай Морнинг (July Morning), е утвърдена българска традиция, свързана с посрещането на изгрева на 1 юли. Тя символизира началото на лятото, новото начало и надеждата за по-добро бъдеще.

Името на празника идва от песента "July Morning" на британската рок група "Юрая Хийп“, издадена през 1971 г. В нощта срещу 1 юли хиляди хора се събират по Черноморието и на различни места в страната, за да посрещнат заедно първите слънчеви лъчи. Ритуалът е вдъхновен от посланието на емблематичната песен.

Как възниква Джулаят

Джулай Морнинг се смята за уникална традиция, характерна за България, без аналог в други европейски държави.

Според най-разпространената версия началото е поставено във Варна през 1985 г., макар че някои източници посочват 1980 г. Тогава група млади хора с китари се събира на вълнолома, за да свири, да пее и да посрещне първото юлско слънце. С времето традицията се утвърждава и започва да се отбелязва всяка година.

По-късно едно от емблематичните места за честването става село Варвара, община Царево. В периода 2007–2015 г. вокалистът на "Юрая Хийп“ Джон Лоутън участва в посрещането на изгрева на скалите край село Камен бряг – най-източната точка, където слънцето първо огрява България.

От протест към символ на свободата

Според една от разпространените версии Джулаят възниква като своеобразен протест срещу комунистическия режим, вдъхновен от внушенията на песента "July Morning". След политическите промени през 1989 г. традицията се запазва, но постепенно придобива ново значение.

Днес за мнозина тя е символ на свободата, надеждата и желанието за ново начало. Някои смятат, че първоначалният ѝ смисъл постепенно се е променил и че по-младите поколения невинаги познават историята на празника или произхода на песента. Въпреки това посрещането на изгрева остава основната причина хората да се събират всяка година.

След нарастването на популярността на Джулая след 1989 г. част от т.нар. "стари хипари“ започват да отбелязват и т.нар. July Evening, като се събират на 30 юни в село Варвара.

Как се отбелязва днес

Традицията постепенно излиза извън пределите на Черноморието и се разпространява във вътрешността на страната. Освен на морския бряг, изгревът на 1 юли се посреща край реки, язовири, езера, по хълмове и възвишения около големите градове.

С годините Джулай Морнинг се превръща в събитие, което привлича все повече млади хора и любители на музиката, природата и свободния дух.

От 2004 г. Джон Лоутън изпълнява песента "July Morning" на концертите в Каварна в рамките на Калиакра Рок Фест, провеждани на разсъмване на 1 юли. След преместването на фестивала в Тутракан певецът посреща изгрева там за последен път през 2018 г.

И днес Джулай Морнинг остава една от най-разпознаваемите съвременни български традиции, съчетаваща музика, изгрев, надежда и стремеж към ново начало.