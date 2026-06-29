Туристка остана изключително разочарована от престоя си в известен хотел по Южното Черноморие. Впечатленията си младата жена сподели в социалните мрежи. Даваме й думата сега:

"Бяхме гости на хотел "Приморско Дел Сол" със семейството ми – съпруга ми, двете ни деца, едното от които е бебе. Като изключим мръсотията в хотела и хлебарките в детската игрална зала, на 27.06.2026 г. се случи нещо, което ме възмути още повече.

Повиках управителката, за да обсъдим казус, свързан с това, че персоналът не беше запознат с политиката на хотела. Разговорът приключи спокойно, след което дамата си тръгна. Казах, че ще оставя своя отзив за хотела.

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В този момент господин от управата, облечен с бяла тениска с логото на хотела, който беше зад гърба ми, започна да мърмори: "Какъв отзив...“ и да говори нещо под носа си, докато вървеше към стаята на управата. Попитах го: "Моля, господине, бихте ли се върнали? Какво казахте?“ Без да се обърне към мен, той отвърна: "Купи си пептиди“. След което влезе в стаята.

Останах потресена. Не само от отношението към посетителите, а и от факта, че човек от управата си позволява подобно поведение към жена и майка на две деца.

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След като разказах на съпруга си какво се е случило, той поиска да разговаря с управата и да получи обяснение защо служител си позволява подобни обиди към гостите. За съжаление, никой не излезе – нито управителката, нито въпросният господин.

Надявам се този отзив да достигне до собствениците на хотела, за да видят как се държат техните доверени служители с хората, благодарение на които хотелът съществува. За нас това беше изключително разочароващо преживяване и със сигурност няма да посетим хотела отново".