Лятото едва започна, но социалните мрежи буквално врят и кипят от публикувани касови бележки откъде ли не. Най-честото сравнение в момента е между цените в Гърция и тези у нас. Сякаш преобладава мнението, че голяма разлика няма, но повечето хора твърдят, че в южната ни съседка получаваме повече за същите пари - и като отношение (най-вече), но и като количество, а и като цялостно усещане.

Днес българка публикува снимки от плажно заведение, намиращо се в Северна Гърция - на плажа в Миродато. Ето какво твърди жената:

"Това е сметката от една таверна на плажа на Миродато днес! За 3 супи, един октопод и две бири - 51 евро! Къде е евтинията в Гърция?! И забележете каква е сметката - един хвърчащ лист!".

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Наблюдателни нашенци обаче забелязаха, че освен изброените от нея артикули очевидно има поръчано и нещо друго.

"Всъщност имате 3 супи, картофи, октопод, 3 бири, вода и още нещо. Само за инфо в момента съм в командировка в Бургас и вчера на плажа в Созопол супата беше 7 евро, а октоподът 19, като няма да коментирам качеството. Не бях стъпвала на нашето море 13 години и смятам до живот да не го правя. А относно вашето възмущение, имате избор и без това сте населили Северна Гърция толкова, че всичко това е заради вас. Стойте си в България и не се занимавайте с “каменистите плажове" и големите сметки, след като явно не можете да си го позволите. Ходете си на евтинкото и няма да мрънкате", включи се в дискусията друга потребителка на Фейсбук.

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