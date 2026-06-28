Жълт код за опасно горещо време е обявен днес в 14 области на България поради очаквани високи температури, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението обхваща значителна част от страната, като термометрите ще отчитат между 35° и 37° в засегнатите региони, информира Plovdiv24.bg.

Области под обсега на жълтия код и здравни рискове

Предупреждението за високи температури от 35°-37° важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол. От НИМХ съветват жителите на тези части от страната да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Обща метеорологична прогноза за страната

Днес ще бъде предимно слънчево, като след пладне над планините ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони – до умерен от изток-североизток. Очаква се максималните температури за деня да варират между 32° и 37°, като за София прогнозата е около 32°. Продължителността на деня ще бъде 15 часа и 18 минути, като слънцето в столицата изгрява в 5 ч. и 51 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Луната ще залезе в 3 ч. и 59 мин. и ще изгрее в 20 ч. и 26 мин. във фаза два дни преди пълнолуние.

Времето в планинските курорти

В планините денят ще започне със слънчево време, а след обяд ще се наблюдава незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 28°, докато на 2000 метра термометрите ще показват около 17°.

Условия за туризъм по Черноморието

По Черноморието времето ще остане изцяло слънчево през целия ден. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури на въздуха ще се движат в границите между 28° и 30°. Температурата на морската вода ще бъде приятна – между 25° и 26°, а вълнението на морето ще се задържи слабо, с показатели от 1-2 бала.