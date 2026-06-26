Някои от най-големите банки в България ще продължат да предлагат безплатна обмяна на левове в евро и след 30 юни 2026 г., когато изтича законовият срок, в който всички търговски банки бяха задължени да извършват услугата без такси. След тази дата всяка банка ще определя самостоятелно условията и тарифите си.

Postbank няма да въвежда такси за обмяна на левови банкноти и монети в евро и запазва досегашните условия. Единствено остава изискването за предварително уведомление при касови операции над 30 000 лева.

Банка ДСК удължава до края на 2026 г. възможността клиентите да внасят безплатно левови банкноти по свои сметки. При обмяна на пари в брой и при внасяне на монети обаче ще се прилагат стандартните такси на банката.

УниКредит Булбанк ще обменя без такса левови банкноти и монети за физически лица до 30 септември 2026 г. При операции над равностойността на 5000 евро ще продължи да се изисква декларация за произход на средствата.

Първа инвестиционна банка запазва до края на 2026 г. безплатното внасяне на левове по еврови сметки, както и безплатното броене на внесените монети. Освен това банката въвежда безплатна услуга за незабавна обмяна на повредени левови банкноти и монети в евро.

За разлика от останалите банки, ОББ ще започне да начислява стандартните такси по действащата си тарифа за обмяна на левове в евро след 30 юни, без да предвижда специални облекчения.

По данни на Българската народна банка към 8 май 2026 г. над 92% от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, като извън банковата система остават около 2,3 млрд. лева. БНБ ще продължи безсрочно и без такси да обменя левове в евро, поради което процесът формално остава отворен. Според Асоциацията на банките в България обаче, от практическа и икономическа гледна точка преходът към еврото вече е почти приключил, а занапред се очаква останалите левове да се обменят постепенно и с по-бавни темпове.