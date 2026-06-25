Някои от най-големите търговски банки в България ще продължат да предлагат под различна форма обмяна на левове в евро без начисляването на такси и след изтичането на законовия срок, до който бяха длъжни да предоставят услугата безплатно. Според Закона за въвеждането на еврото задължителният безплатен период изтича на 30 юни 2026 г., като след тази дата финансовите институции имат право да въведат комисиони по своя преценка.

Проверка показва, че след края на юни всяка банка ще прилага своя собствена търговска политика и правила, съобразени с действащата нормативна уредба, като Асоциацията на банките в България (АББ) не разполага с детайлна информация за конкретните условия на отделните дружества.

Различни подходи и срокове при водещите банки

Търговските банки в страната залагат на индивидуален подход към процеса на обмяна след 30 юни, като част от тях удължават възможностите за безплатни операции.

Postbank няма да прилага такси за обмяна на банкноти и монети и не предвижда промени в настоящите си условия, като запазва изискването за предварително уведомление при касови операции над 30 000 лева.

"Банка ДСК" удължава до края на 2026 г. безплатното внасяне на левови банкноти по сметки както за граждани, така и за фирми, но планира да въведе стандартните си такси по тарифа за внасяне и обмяна на монети, както и за касова обмяна на банкноти в брой.

"УниКредит Булбанк" удължава безплатния период за обмяна на банкноти и монети в левове на каса до 30 септември 2026 г. единствено за физически лица. По силата на мерките срещу изпирането на пари, при операции на стойност над 5000 евро банката продължава да изисква декларация за произход на средствата, без да променя този праг.

"Първа инвестиционна банка“ също запазва до края на 2026 г. безплатното внасяне на левове от титуляря по негова сметка в евро, като няма да начисли комисиона и за броенето на български монети при тази операция. Банката пуска и нова услуга за непосредствена обмяна на повредени левови банкноти и монети в евро, която ще се предлага изцяло без комисиона.

След 30 юни ОББ ще започне да прилага стандартните такси по своята действаща тарифа за обслужване на каса, която в тази си част не е променяна от април 2025 година. От институцията не предвиждат други промени и уверяват, че ще продължат да съдействат за плавния преход чрез удобни дигитални услуги.

Огромна част от левовете вече са изтеглени

По официални данни на Българската народна банка към 8 май 2026 г. са изтеглени 92,52 процента от левовите банкноти и монети, които са се намирали в обращение в началото на 2025 година. Извън касите на централната банка в момента остават около 2,3 млрд. лева. От Асоциацията на банките в България коментират, че с оглед на изтеклия период на двойно обращение през януари, от икономическа и функционална гледна точка процесът може да се разглежда като практически приключил.

От АББ допълват, че е напълно обичайно определено количество от националната валута да остане необменено за по-дълъг период в държавите, приели еврото, поради което делът на върнатите пари ще расте с по-бавни темпове през следващите месеци, пише БТА. Тъй като Българската народна банка продължава да обменя левови банкноти и монети изцяло безсрочно и без такси, формално процесът по обмяна не е окончателно завършен, докато съществуват наличности извън банковата система, въпреки че търговските банки ще предлагат услугата предимно до края на 2026 година.