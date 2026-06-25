Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция "Морска администрация“ информират, че забелязаните през последните дни мазутни топчета/отлагания по плажове на Северното и особено на Южното Черноморие представляват т.нар. tar balls – катранени или смолисти топчета, образувани от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда. Те са изхвърлени на брега от вълните заедно с морски отпадъци вследствие на бурното море в периода 15–20 юни.

Тези отлагания не са следи от пресен нефтен разлив. Те представляват остатъчни тежки фракции от нефт или нефтопродукт, които с времето са претърпели естествени процеси като изпарение на леките компоненти, дисперсия, окисляване и биодеградация. В по-студена вода се втвърдяват и потъват, а при затопляне се размекват и изплуват към повърхността, често полепвайки по водорасли или други плаващи отпадъци.

Поради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на веществото не е възможно да бъде определена неговата възраст или конкретният източник. Това прави идентифицирането на плавателен съд, отговорен за замърсяването, практически невъзможно. Подобни катранени топчета могат да се придвижват на големи разстояния, включително трансгранично, преди да бъдат изхвърлени на брега.

Случаят не е прецедент – аналогични отлагания са наблюдавани и в предходни години. Става дума за стари замърсявания, извън териториалното море на България, чийто точен произход не може да бъде установен еднозначно. Важно е да отбележим, че замърсявания от мазутни продукти са регистрирани и по южните брегове на Република Румъния в същия период.

В рамките на своите правомощия ИА "Морска администрация“ осъществява непрекъснат контрол върху корабите в българските пристанища, както и сателитно наблюдение на морските пространства за възможни разливи. До момента няма данни за текущ или скорошен нефтен разлив в териториалните води на Република България, нито за скорошен морски инцидент в региона, причинили замърсяването на крайбрежието на България през последните дни.

Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи да работи съвместно с Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и местните власти, за да бъде почистен изхвърленият на брега отпадък и своевременно отстраняван, така че да не се затруднява туристическия сезон.