Известният с променливата си пясъчна ивица гръцки плаж "Посиди“ на полуостров Халкидики крие сериозни рискове от силни мъртви вълнения и непредсказуеми водовъртежи за хилядите туристи, които го посещават ежегодно. Местните власти апелират към посетителите за повишено внимание и стриктно спазване на плажната сигнализация, за да се избегнат инциденти в най-дълбоките и рискови зони на морето.

Ежегодно това красиво място привлича огромен брой летовници от България, Сърбия, Македония и други балкански държави, които биват привлечени от зрелищните кадри в социалните мрежи. На плажа липсват търговски обекти, барове и шезлонги, като достъпът до него се осъществява единствено пеша през пясъка. Въпреки своята естествена красота и уникалното свойство да променя формата си под въздействието на приливите и отливите, носът се смята за изключително опасен за неопитни плувци и семейства с малки деца.

Сблъсък на морски течения и скрити рискове

Основният източник на опасност на "Посиди“ е разположен в самия край на пясъчния нос, където мощни морски течения се сблъскват директно от двете страни и генерират опасни подводни водовъртежи. Ситуацията става критична в дните със силен вятър или бурно море, тъй като тогава се образуват разкъсващи течения, способни да увлекат дори много опитни плувци навътре в открито море. В тези зони дълбочината на водата се увеличава рязко, а посоката на водните маси се променя за секунди, превръщайки снимането или плуването в края на ивицата в реален риск. При появата на червени знамена местните власти настояват предупрежденията да не се пренебрегват в никакъв случай.

Препоръки за безопасност при посещение на плажа

За да се гарантира сигурността на плажуващите и техните семейства, е необходимо да се спазват следните правила за поведение:

Да не се плува до самия край на пясъчния нос;

Да се избягва влизането във водата при големи вълни или силни ветрове;

Да не се предприема гмуркане твърде далеч от брега, ако плувецът няма необходимия опит;

Децата да се държат под постоянно и непрекъснато наблюдение;

Да се следват точно разпоредбите на спасителите и плажната сигнализация;

Да не се използват надуваеми или други помощни средства за плуване при наличие на силни течения.

Предварителната проверка на метеорологичната обстановка и състоянието на морето, съчетани с избягването на рисковите зони по пясъчната ивица, позволяват на туристите да се насладят на едно от най-емблематичните места в Халкидики, без да застрашават своя живот.