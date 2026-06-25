Опитът за спестяване на средства чрез целогодишно използване на зимни гуми може да доведе до сериозни дългосрочни разходи и ускорено износване на ключови компоненти по автомобила. Своевременната подмяна с летни гуми не само повишава пътната безопасност, но и предпазва водачите от допълнителни финансови тежести.

Шофирането в топлите месеци с неподходящ комплект крие скрити рискове за бюджета. Каучуковата смес и дизайнът на зимния профил не са проектирани за високи градуси, което рефлектира негативно върху представянето на автомобила на пътя.

Ускорено износване на мекия каучук

Основният проблем при шофирането на зимни гуми върху нагорещен асфалт е свързан с по-мекия им каучук, предназначен единствено за ниски температури. В летните жеги този материал се износва значително по-бързо, което налага подмяната на комплекта с един или два сезона по-рано от предвиденото. Едновременното притежание и редуване на отделни зимни и летни комплекти реално удължава експлоатационния живот и на двата вида.

Повишен разход на гориво на бензиностанцията

Зимните профили оказват много по-голямо съпротивление при търкаляне в сравнение с летните, което директно рефлектира върху разхода на гориво. Според информация от компанията Integra Tire, макар разликата да изглежда незначителна при еднократно зареждане на резервоара, с натрупването на изминатите километри разходите стават осезаеми. Преминаването към летни или всесезонни гуми с по-ниско съпротивление е ефикасно решение за оптимизиране на разходите за гориво.

Натоварване на спирачната система и окачването

Шофирането в топло време със зимни гуми предизвиква по-слабо сцепление и променя поведението на превозното средство на пътя, което натоварва допълнително останалите автомобилни компоненти. При тези условия спирачната система и окачването на колата са принудени да работят много по-усилено. Този процес води до преждевременно износване на частите и провокира по-високи сметки за техническа поддръжка и ремонти.

Правилно налягане и ротация за по-дълъг живот

За ефективно намаляване на финансовите разходи от ключово значение е поддържането на правилно налягане, тъй като както недостатъчното, така и прекомерното помпане ускорява увреждането на протектора и покачва разхода на гориво, пише businessnovinite.bg. Експертите препоръчват гумите да се ротират на всеки 8 000 – 10 000 километра, за да се постигне напълно равномерно износване.

Правилното съхранение извън активния сезон също е решаващ фактор за запазване на качествата им. Извънсезонните гуми трябва да се държат на хладно и сухо място, като се подреждат хоризонтално или се окачват по подходящ начин. Прилагането на тези лесни стъпки помага на шофьорите да избегнат ненужни и непредвидени разходи през летния период.