Потребителите трябва да бъдат изключително бдителни по отношение на сигурността на своите смартфони, тъй като дори при спазване на всички предпазни мерки устройствата могат да се заразят с опасен зловреден софтуер. При появата на специфични предупредителни знаци експертите съветват незабавно да спрете работа с апарата и да го рестартирате напълно, за да прекъснете злонамерените процеси във фонов режим.

Препоръки на Агенцията за национална сигурност

През 2020 г. американската Агенция за национална сигурност (NSA) издаде официално ръководство за най-добри практики за потребителите на смартфони, в което се препоръчва устройството да се рестартира всяка седмица. Макар това действие да прекъсва временно опасните процеси, за постоянна защита ведомството съветва фърмуерът и приложенията да се поддържат винаги актуални. Допълнително трябва да се инсталира софтуер само от официални магазини и изрично да се избягва кликането върху случайни връзки или отварянето на неочаквани прикачени файлове в съобщения, имейли и онлайн форуми.

Необичайно прегряване на апарата

Ако мобилното устройство започне да се загрява осезаемо, без в същия момент да е включено към зарядно устройство или да се използва за натоварващи игри и тежки приложения, това е сериозен сигнал за проблем. Подобно явление често показва, че във фонов режим се изпълняват нежелани или злонамерени команди, които изразходват интензивно хардуерния ресурс. В такава ситуация пълното изключване и последващото включване на телефона е задължителна първа стъпка.

Рязко изтощаване на батерията

Светкавичното падане на процентите на батерията без промяна в ежедневните потребителски навици е друг знак, за който трябва да се следи внимателно. Причината може да се крие както в обикновен софтуерен бъг на легитимно приложение, така и в скрита активност на зловреден код, който работи непрекъснато. Рестартирането на телефона в повечето случаи прекратява тези енергоемки фонови цикли и може да възстанови нормалния режим на работа.

Забавяне на системата и забиване

Когато отварянето на приложенията отнема твърде много време, зареждането на уебсайтовете в интернет е затруднено или телефонът започне да блокира при извършване на най-елементарни операции, операционната система се нуждае от освобождаване на ресурси. Рестартирането помага за изчистване на временната памет и отстранява моментните проблеми с производителността, независимо от това колко дълбока е реалната причина за срива.

Поява на изскачащи прозорци и реклами

Още един очевиден признак за наличие на инфекция е внезапното изскачане на неочаквани рекламни съобщения или прозорци по време на сърфиране в мрежата или при работа с приложения. Ако след рестартирането на смартфона тези изскачащи въпроси и банери продължат да се появяват, потребителите трябва незабавно да прегледат списъка с последно инсталираните приложения и да извършат цялостно сканиране на системата със специализиран софтуер за сигурност, пише businessnovinite.bg. В крайна сметка експертите съветват хората да приемат сериозно всяка голяма и внезапна промяна в нормалното поведение на устройството, по същия начин, по който следите промените в собственото си здраве и тяло.