Светкавицата е сред най-впечатляващите природни явления. Само за части от секундата небето може да се озари в бяло, синьо, лилаво, розово, жълто или дори червеникаво. Причината е, че цветът на светкавицата зависи от температурата на електрическия разряд, състоянието на атмосферата и начина, по който светлината достига до наблюдателя.

Най-често светкавиците изглеждат бели. При електрическия разряд въздухът около канала на светкавицата се нагрява до изключително висока температура.

Получената светлина съдържа множество цветове от спектъра, които човешкото око възприема като ярка бяла светлина.

Синкавият оттенък обикновено се наблюдава, когато светлината преминава през по-чист въздух или определени атмосферни слоеве.

Сините и виолетовите цветове имат по-къса дължина на вълната и се разсейват по различен начин, което може да придаде по-студен синкав вид на проблясъка.

Розовите и лилавите светкавици често се появяват, когато между наблюдателя и разряда има дъжд, мъгла, облаци или прахови частици.

Тези елементи променят разпространението на светлината и могат да създадат характерния розов или виолетов оттенък. Подобен ефект се получава и когато светкавицата осветява облаци, които отразяват светлината по специфичен начин.

Когато бурята е на голямо разстояние, светлината трябва да премине през по-дебел слой атмосфера.

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По пътя си част от сините цветове се разсейват, а до наблюдателя достигат предимно жълти и оранжеви нюанси. Затова далечните светкавици често изглеждат по-топли на цвят.

Възприятието за цвета не зависи само от самата светкавица. Фотоапаратите и камерите на мобилните телефони обработват светлината по различен начин.

Заради това понякога на снимка може да се появи розов или лилав оттенък, който почти не се забелязва с невъоръжено око.

Над мощни гръмотевични облаци понякога се наблюдават червеникави светлинни явления, известни като Red Sprites.

Те не представляват обикновени светкавици, а специфични електрически разряди, които възникват високо в атмосферата, пише MeteoBalkans.com.

Цветът на светкавицата може да се променя в зависимост от множество фактори – температурата на разряда, състава на въздуха, разстоянието до бурята и атмосферните условия. Именно затова едни светкавици изглеждат яркобели, а други придобиват син, розов, лилав или оранжев оттенък.