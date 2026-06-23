Aтанасия Бачорски активира успешно своята дълго мечтана "мисия свобода“ с вълнуваща лятна почивка на живописния италиански остров Капри. Инфлуенсърката сподели в социалните мрежи кадри от незабравимото преживяване, което прекарва в компанията на своя съпруг и близки приятели, изцяло без деца и работни ангажименти.

За екзотичното бягство на популярното българско семейство и детайлите от лятната им ваканция информира Plovdiv24.bg. Последователите на семейство Бачорски в Инстаграм познават добре техния стил на пътуване, тъй като двойката редовно показва подробности от посещенията си в луксозни спа хотели и уютни дестинации.

Ваканция без семейни задължения

"Не съм бременна, не кърмя, а децата си имат баби!“, написа Атанасия Бачорски към кадрите, с които обяви официалното начало на своя отдих. За нея този период от годината е време за усещане за пълна свобода, изпълнено с танци и музика, далеч от ежедневните професионални и родителски грижи.

ГАЛЕРИЯ: Атанасия Бачорски: Мисия „Свобода“ е успешно активирана ‹ Виж всички 7 снимки ›

Приключенията на пътуващото семейство в Италия

Компанията вече се е впуснала в морско приключение, което включва плаване с катамарани, дълги разходки, много италиански сладолед и хубаво вино. Към обща снимка със съпруга си Атанасия добави краткото, но красноречиво послание: "Живеем го този живот!“. Двамата често се определят като "пътуващото семейство“, тъй като постоянно са в движение и винаги остават готови за нови, дръзки и диви преживявания, които да споделят с верните си онлайн фенове.

Изявите на Даниел Бачорски в телевизионния ефир

Преди броени дни известният предприемач Даниел Бачорски изненада своята аудитория и с неочаквана изява на малкия екран, като влезе в ролята на загадъчния персонаж Близнака в новия сериал на bTV "Вяра, надежда, любов“. Бизнесменът остава изключително активен в интернет пространството, където ежедневно показва вълнуващи моменти от ежедневието и времето, прекарано с неговите близки.