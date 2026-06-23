Известният актьор Юлиан Вергов разкри скритите и сурови предизвикателства на своята професия по време на гостуването си в "На фокус“ по NOVA. Той говори откровено за физическите контузии, ценните житейски уроци и най-новия си проект "Дъждът оставя следи“.

Пред зрителите Вергов призна, че не са рядкост случаите, в които артистите излизат на сцената въпреки тежки травми или лични проблеми, тъй като отдадеността надделява над болката. "Играл съм със скъсан менискус, със скъсани кръстни връзки, с две счупени ръце“, разказа той, подчертавайки че тази реалност от живота на творците рядко става публично достояние, информира Plovdiv24.bg.

Безценният урок на проф. Цветана Манева

По време на разговора Вергов си спомни за един от най-важните уроци, които е получил от своя преподавател проф. Цветана Манева, свързан с абсолютната всеотдайност към актьорството. Той цитира нейните думи: "Ако за секунди не ти се прави това, веднага спри да го правиш изобщо“. По негово обяснение тази философия изразява искрената любов към театъра и очертава ясната граница, отвъд която изкуството губи своя смисъл, ако не е водено от дълбока вътрешна необходимост.

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Новите проекти и проблемът с обществената памет

Юлиан Вергов коментира и най-новото си предизвикателство – сериала "Дъждът оставя следи“, в който участва както с актьорска роля, така и като част от продуцентския екип. Той поясни, че продукцията поставя силен акцент върху липсата на обществена памет, която определя като сериозен съвременен проблем.

По думите му, ако хората имаха по-дългосрочна и неизбирателна памет, щяха да си спомнят много важни факти от историята и политиката. Въпреки всички трудности зад кулисите, Вергов сподели, че днес гледа на работата си с още по-голямо любопитство и желание за развитие, като определи настоящото време като изключително интересно за разбиране.