Бившата Мис България Маги Сидерова отправи силни и откровени послания към нежния пол в ефира на предаването "На кафе“, където говори за спорта, здравето, личностното развитие и преодоляването на житейските предизвикателства. Тя изрази категорична позиция, че годините след 40 не трябва да бъдат повод за страх сред жените, а по-скоро период на висока осъзнатост и засилена грижа към себе си.

Възрастта 40 плюс като период на осъзнатост

Маги Сидерова определи етапа след 40-ата година като изключително ценно време, от което за съжаление много жени изпитват неоснователни опасения. Според нея това е може би най-осъзнатата възраст, в която човек започва да цени себе си много повече и поставя личното си благополучие сред водещите приоритети. Тя допълни, че именно тогава е задължително да се обърне сериозно внимание на физическото състояние, определяйки тялото като храм, в който в крайна сметка винаги се прибираме.

Победата над здравословното изпитание

Красавицата си спомни и за тежкия етап около операцията за премахване на щитовидната ѝ жлеза, когато е получавала множество предупреждения от околните, че ще напълнее и ще загуби предишната си визия. Вместо да допусне това да я откаже, Сидерова е превърнала чуждите опасения в личен стимул. Тя е решила да докаже на себе си и на останалите, че при постоянни тренировки и адекватна грижа всеки може да изглежда отлично, дори много по-добре в сравнение с периодите, когато е бил на 20 или 30 години.

Волята и постоянството пред мотивацията

По отношение на личния успех Маги Сидерова сподели, че не вярва в мотивацията, тъй като тя е временно явление, което идва и си отива. Според нейните виждания много по-важно е проявяването на качества като воля, амбициозност, последователност и желание за изграждане на по-добра собствена версия. Тя отхвърли и честото оправдание за липса на време, заявявайки, че всичко се свежда до правилното пренареждане на приоритетите. В допълнение бившата Мис България призна, че изключително много цени моментите, прекарани в усамотение, тъй като тогава прави реална равносметка на преживяното и се чувства напълно самодостатъчна.