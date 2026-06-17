Популярният британски телевизионен водещ Джеръми Кларксън съобщи в последния епизод на своето шоу Clarkson’s Farm, че е диагностициран с рак на простатата. Бившата звезда на емблематичното предаване Top Gear разкри пред екипа на фермерското си риалити, че е научил тежката медицинска диагноза още през май.

Джеръми Кларксън, който беше дългогодишно лице на Top Gear между 1988 и 2015 г., разказа в детайли за момента, в който е разбрал за заболяването. Той припомни, че след преминаването на медицински прегледи през май е прекъснал за кратко участията си, за да се подложи на биопсия. Изследванията са доказали, че туморът е агресивен, но за щастие е открит в много ранен стадий, което дава надежди на лекарите.

Телевизионната звезда обяви пред екипа и зрителите, че предстои да се подложи на хирургическа операция. По думите на Кларксън интервенцията няма да бъде продължителна, но въпреки това неизбежно ще се отрази на текущия работен график на популярната британска продукция. Той увери хората около себе си с обещанието, че ще бъде добре. Към момента все още не е ясно кога точно е заснет самият епизод и как се развива лечението на водещия след направените разкрития.

В същото време Кларксън предупреди уеб аудиторията и телевизионните зрители, че финалните епизоди на петия сезон на Clarkson’s Farm ще бъдат изключително емоционални. Водещият завърши своето изказване с послание, че ако лечението му се окаже успешно, ще се завърне на екран за шестия сезон на формата, като призова хората да се грижат за себе си.