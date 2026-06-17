Футболната суперзвезда Неймар и неговата партньорка Бруна Бианкарди обявиха на 15 юни чрез емоционално видео в Instagram и YouTube, че очакват третото си общо дете. Звездните родители споделиха забавни кадри, с които разкриха пред най-близките си и своите последователи онлайн, че семейството им ще се увеличи с още едно момиченце. Новината бързо предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg.

Оригинално разкриване на пола на бебето

Във видеото участват децата на Неймар – дъщерите му Мави и Мел, както и синът му Дави Лука. Заедно със своите родители те се включват в забавна игра с бои, при която всеки член на семейството е със завързани очи и цапа ръцете си, без да знае какъв цвят използва. Изненадата настъпва в момента, в който всички свалят маските си и по белите тениски се разкрива розовият цвят. Кадрите веднага събраха милиони гледания, а футболистът реагира с усмивка и шеговити реплики, че домът му скоро ще се превърне в истинска "женска банда“. С новото попълнение семейството на спортиста се разширява, като той вече е баща на Дави Лука (от връзката му с Каролина Дантас), Хелена (от връзката му с Аманда Кимбърли), както и на Мави и Мел от настоящата му партньорка Бруна.

Динамика в отношенията на известната двойка

Връзката между Неймар и Бруна започва да привлича обществения интерес около 2021 г., а година по-късно е официално потвърдена. Отношенията им преминават и през трудни периоди – през 2023 г. медиите съобщават за кратка раздяла и напрежение поради изневери, докато Бруна е бременна, но по-късно футболистът публично се извинява и те се събират отново. Според информация на Times of India, именно след този етап те посрещат първата си дъщеря заедно – Мави, родена през октомври 2023 г. Публичните данни за това дали имат сключен брак остават неясни, като някои източници я описват като негова съпруга, а други като партньорка. Според бразилски медии самата Бруна веднъж е споделила пред последователите си, че двамата са женени "на хартия“, но официално публично съобщение за сватба липсва.

Коя е Бруна Бианкарди

Бруна Бианкарди е 31-годишна инфлуенсърка и модел от бразилски произход, по-позната в публичното пространство като приятелката на Неймар. Тя има над 13,9 милиона последователи в Инстаграм, където споделя публикации за личния си живот, своите пътешествия и търговски сътрудничества. В професионален план известната моделка е работила с утвърдени световни модни марки, сред които Balmain, Louis Vuitton, Chopard и Off-White.