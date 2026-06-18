Американската актриса Дейви Чейс, позната най-вече като гласа на Лило в анимационния хит на Дисни "Лило и Стич“, е починала във вторник в Лос Анджелис на 35-годишна възраст, съобщават американски медии.

Според баща ѝ Джон Дейвид Шуолиър, цитиран от "Ню Йорк Таймс“, причината за смъртта са усложнения вследствие на бактериален менингит и кръвна инфекция.

Чейс е едва на 11 години, когато "Лило и Стич“ се превръща в касов хит през 2002 г. След успеха на филма тя продължава да озвучава любимата героиня в редица телевизионни продукции и видеоигри, свързани с франчайза.

Сред значимите ѝ постижения е и озвучаването на Чихиро – главната героиня в англоезичната версия на анимационния шедьовър "Отнесени от духовете“ на студио "Гибли“. Филмът печели наградата "Оскар“ за най-добър анимационен филм и остава една от най-успешните продукции в историята на жанра.

В игралното кино Чейс също оставя запомнящи се роли. Най-известната сред тях е тази на Самара Морган – страховитото момиче от хоръра "Предизвестена смърт“ (2002). За изпълнението си тя получава наградата за "Най-добър злодей“ на MTV Movie Awards през 2003 г. Актрисата участва и в култовия филм "Дони Дарко“, където играе по-малката сестра на героя на Джейк Джиленхол.

Зад успешната кариера обаче се крие труден личен живот. По думите на баща ѝ, Дейви Чейс започва борба с наркотичната зависимост още на 13-годишна възраст и в определен период е живяла без дом в Лос Анджелис.

Нейният приятел Рой Ернандес създава страница за набиране на средства за медицинските ѝ грижи, в която описва тежкото ѝ детство, разрива със семейството и дългогодишните ѝ усилия да намери сигурност, стабилност и щастие.

Със своя талант и незабравими роли Дейви Чейс оставя трайна следа както в анимацията, така и в киното, а поколения зрители ще продължат да я помнят като гласа на Лило и лицето зад една от най-емблематичните героини в съвременния хорър.