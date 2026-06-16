Личните лекари в ДКЦ "Пълмед" са в предизвестие и трябва да освободят кабинетите си до 1 юли, разбра Plovdiv24.bg.

ДКЦ-то е част от болничния комплекс на УМБАЛ "Пълмед" и осигурява високоспециализирана извънболнична помощ. На територията му функционират 60 кабинета, в които в момента работят 10 общопрактикуващи лекари и 40 лекари от различни специалности.

Д-р Иван Маджаров, един от управителите на УМБАЛ "Пълмед", съобщи за медията ни, че в това, че освобождават личните лекари няма нищо скандално, тъй като те са ползвали досега базата под наем. Кабинетите им са заемали цял етаж от ДКЦ-то, който сега се освобождава за други цели, отново в полза на пациента. Лекарите ще трябва да си потърсят други места, където да практикуват.

За проблема сигнализираха разтревожени майки, които ткрескаво започват да търсят нови лични лекари, които да са на удобно за тях място. Обикновено те търсят личен лекар, който да е добър, да не претупва прегледа, да бъде педиатър, да може да отговаря и на обаждания по телефона, поне в работно време.

За успокоение на пациентите се очаква личните лекари, които са освободени от ДКЦ "Пълмед", сами да обявят новите си работни места.