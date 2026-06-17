Огромен поземлен имот с площ от 24 145 кв.м, разположен в село Старо Железаре, община Хисаря, отива на публична продан с начална цена от 245 827.44 EUR (480 796.68 лева). Процедурата се организира от частния съдебен изпълнител Стефан Горчев за удовлетворяване вземането на взискател по изпълнително дело.

Търгът за мащабната земеделска територия ще се проведе в периода от 15 юни до 15 юли, информира Plovdiv24.bg.

Характеристики и предназначение на имота

Поземленият имот е с идентификатор 68967.721.16 по кадастралната карта на с. Старо Железаре, одобрена със заповед на Изпълнителния директор на АГКК. Територията е с трайно предназначение като земеделска земя, категория нула при неполивни условия, като начинът на трайно ползване е определен за стопански двор. Базата се продава заедно с всички прилежащи подобрения, приращения и разположените в нея постройки.

Сграден фонд и констатирани съборища

В рамките на стопанския двор са ситуирани няколко самостоятелни обекта:

Два едноетажни гаража съответно със застроена площ от 1550 кв.м и 1479 кв.м.

Двуетажна промишлена сграда със застроена площ от 108 кв.м.

Едноетажна промишлена сграда със застроена площ от 154 кв.м.

Едноетажна селскостопанска сграда със застроена площ от 568 кв.м.

При извършването на официалния опис от екипа на ЧСИ е констатирано, че друга селскостопанска сграда с площ 34 кв.м е изцяло съборена и вече не съществува на терена. Допълнително в югоизточната част на имота е открита постройка – трафопост с приблизителна площ 55 кв.м, която е с неизяснен статут.

Формиране на началната тръжна цена

Обявената начална сума съставлява точно 80% от пълната оценка на имота съгласно Гражданския процесуален кодекс и Закона за ДДС. Тя се формира от чистата стойност на недвижимото имущество без начислен данък в размер на 234 072.00 EUR и допълнителен ДДС от 11 755.44 EUR, изчислен върху площ от 19 909.87 кв.м. За останалите 4 235.13 кв.м, които включват терена под самите сгради, прилежащата им площ и старите постройки, данък не се начислява, тъй като представляват свободни доставки по смисъла на закона. Имуществото е собственост на фирма "МИЗ“ ООД и е обременено с три договорни ипотеки и три вписани възбрани в Службата по вписванията – Пловдив.

Условия за участие и огледи

Всички наддавателни предложения се подават в запечатани пликове в канцеларията на Районен съд Пловдив на бул. "6-ти Септември“ № 167, придружени от квитанция за внесен 10% задатък по банковата сметка на ЧСИ Стефан Горчев в "Уникредит Булбанк“ АД. Книжата по делото са достъпни за преглед в съда всеки работен ден. Огледи на обекта в Старо Железаре могат да се извършват в дните понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа чрез съдействието на назначения пазач. Отварянето на офертите и официалното обявяване на купувача ще се състои на 16 юли 2026 г. от 12:00 часа в сградата на Районния съд.