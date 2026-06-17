По покана на Сливенския митрополит Арсений възпитаниците на Пловдивската духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий“ взеха активно участие в XXII Международен фестивал на православната музика "Света Богородица – Достойно есть“. Младежите съчетаха своя летен отдих край морето с изяви на престижния форум, съобщиха от семинарията.

Кулминацията на тяхното участие бе в заключителния ден на фестивала – Неделя на всички български светии. По време на празничната съборна архиерейска света Литургия в храм "Рождество Богородично“ семинаристите застанаха на клира и с вдъхновено източно пеене украсиха богослужението. Бъдещите пастири показаха отлична подготовка, като прочетоха Апостолското четиво, изпяха Причастния стих и произнесоха съдържателно неделно слово.

ГАЛЕРИЯ: Пловдивски семинаристи участваха в Международен фестивал ‹ Виж всички 11 снимки ›

Богослужението бе възглавено от Сливенския митрополит Арсений в съслужение със Старозагорския митрополит Киприан, Белоградчишкия епископ Поликарп, Смолянския епископ Висарион и всечестното духовенство. След края на службата архипастирите изразиха своята голяма бащинска радост и похвалиха пловдивските семинаристи за ревностното им отношение към църковното музикално предание и високите традиции на Пловдивската духовна школа.