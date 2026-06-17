ОДМВР Пловдив внася следното уточнение във връзка с публикация на потребител в социалната мрежа, разпространена от електронна медия със заглавие: "На регистрация в КАТ - с бормашина и винтоверт, иначе взимат книжката: Сигнал за колосалната простащина на българската полиция“:

На 7 май т.г. собственик е представил за регистрация в сектор "Пътна полиция“ – Пловдив мотоциклет с работен обем на двигателя 1000 кубически сантиметра. След като обаче си е получил регистрационната табела на едно от гишетата, той е потеглил с превозното средство, без тя да бъде монтирана.

Придвижвайки се по бул. "Дунав“, водачът е бил спрян за полицейска проверка и му е съставен акт за установено нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП - "По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места…..“

Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл.10, ал.3 от Наредба I-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства: "Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. При регистриране на превозни средства, ползвани от МВР, не се заплаща стойността на табелите с регистрационен номер.“.

Монтажът на регистрационните табели в сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР – Пловдив се извършва от служителите на длъжност техник-механик, или от самите собственици на МПС при изявено желание, като за целта има осигурени необходимите инструменти, крепежни елементи и подложки.