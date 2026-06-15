Кметът на Пловдив Костадин Димитров няма да разреши затварянето на две кръстовища в район "Южен" за изграждане на шахти на Южния обходен колектор. Категоричното си решение градоначалникът изрази в интервю за Plovdiv24.bg.

Първо да завършат напълно бул. "Александър Стамблийски" и тогава ще си помисля, заяви кметът Костадин Димитров.

Предварителните прогнози бяха кръстовището с "Коматевско шосе" да се затвори след завършаването на учебната 2025/2026 г., т.е. от 1 юли. Там трябва да се изгради голяма шахта, а процесът ще се наблюдава от археолози заради останките от римския акведукт на Филипопол. Проектът за шахтата е съгласуван с НИНКН още миналата година. Инвеститорът ВиК - Пловдив е сключил договор с Регионалния археологически музей и разрешителните (открит лист) са издадени на археолозите, които ще бъдат на терен. По план строителството е с продължителност около 4 месеца, като едновременно с това ще се извършват и археологическите проучвания в зоната. След изграждането на шахтата на кръстовището с "Коматевско шосе" ще се направи и тази при кръстовището с "Кукленско шосе", но тя е значително по-малка по размер и направата й ще отнеме по-кратко време.

Решението на кмета Димитров е заради многобройните сигнали, че строителните дейности по бул. "Александър Стамболийски" са приключени, но пътното платно е неравно.

Хората се оплакват, че заради бабуните развалят колите си. Булевардът е строителен обект и е отворен компромисно, отговарят строителите.

По информация на Plovdiv24.bg предстои полагане на последния слой асфалт (износващия), но не е ясно кога това ще се случи. Участъкът от колектора, който минава през булеварда, е завършен, но от двете страни - при въпросните кръстовища, е затапен и съответно - запълнен над 90%. Изграждането на шахтата при кръстовището с "Коматевско шосе" отново няма да реши проблема, тъй като там е връзката с отсечката, идваща от пробива "Модър-Царевец".

Заради несъгласието на кмета да разреши затваряне на голямото кръстовище строителите трябва да концентрират усилията си в жр "Тракия", основно по ул. "Нестор Абаджиев".

Южен обходен колектор на Пловдив

Изграждането на Южен обходен колектор на Пловдив е сред най-мащабните инфраструктурни обекти в града. Трасето на съоръжението минава от булевард "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра. Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка.

Това е и най-мащабният проект на държавното дружество "ВиК - Пловдив". Изграждането на съоръжението се финансира чрез ОП "Околна среда" 2014-2020. Общата стойност, преди актуализацията заради инфлацията, е 134 720 653,75 лв., от които: 80 993 613, 84 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд; 14 292 990,68 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 16 986 995,72 лв. собствен принос на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив; 22 447 053,51 лв. – недопустими разходи.

Строително-монтажните работи се извършват от ДЗЗД "Еко проект Пловдив", в което участват фирмите "Интерхолд" ЕООД, "ТЕС Кънстракшън Груп" ЕООД ("Парсек груп") и "ВиК Инфраструктурно проектиране" ЕООД.

По документи началната дата на изпълнение е 12.09.2019 г., а крайната дата 12.03.2024 г. Реалните строителни дейности започнаха на 11 октомври 2022 г. с първа копка на бул. "Александър Стамболийски" близо до автомобилния пробив "Модър - Царевец" с идеята да се направи първо този участък, за да не разкопава повторно след време. Независими експерти още тогава заявиха, че проектът се изпълнява неправилно, започнат е от средата на трасето, а не както е по учебник - от най-ниската точка, т.е. от Пречиствателната станция на Ягодовско шосе постепенно към града.

По последна информация Южният обходен колектор трябва да е напълно завършен до края на 2028 г.