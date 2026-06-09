Водоподаването в част от жр "Тракия" ще бъде нарушено днес, 9 юни. Причината е реконструкция на вътрешен водопровод на ул. "Нестор Абаджиев", част от Южния обходен колектор на Пловдив.

През целия ден от 8 до 17 ч. в района на ремонтните дейности ще бъде намалено водоподаването. Ремонтът е планиран и ще се извършва от външна фирма, информира Plovdiv24.bg. От ВиК се извиняват предварително за създаденото временно неудобство.

Проектът Южен обходен колектор

Изграждането на Южния обходен колектор е сред най-мащабните инфраструктурни проекти в Пловдив. Трасето на съоръжението минава от бул. "Пещерско шосе“, по улиците "Царевец“ и "Модър“, през бул. "Александър Стамболийски“ и ул. "Нестор Абаджиев“ в ж.к. "Тракия“ и се зауства в пречиствателната станция на Ягодовско шосе.

На някои участъци тръбите са с вътрешен диаметър до 3,5 метра, а общата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен“ и ще дава възможност за включване и на селата от родопската яка. Крайният срок за завършване на строителството е 2029 г.

Един от най-дългите участъци е бул. "Александър Стамболийски". Подземната работа по него вече приключи. Не са направени единствено шахтите в двата края на булеварда - при кръстовищата с "Кукленско шосе" и с "Коматевско шосе", където пък ще се работи под надзора на археолози заради останките от римския акведукт на Филипопол.