Авария на водопровода от напорните резервоари в парк "Бунарджик" до ресторант "Южен полъх" остави без вода живущите в района и високите етажи на Пловдив. На мястото има два аварийни екипи на ВиК. До довечера водоподаването ще бъде възстановено, увери гражданите чрез Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от водното дружество.

Етернитовият водопровод е с диаметър Ф546. Той идва от водоемите на Бунарджика и захранва високата част. Засегнатият участък ще бъде разкопан, ще се сложи аварийна скоба и ще се зарови отново. Цялата процедура ще отнеме няколко часа.

Защо се стигна до аварията?

Върху водопровода е имало голямо наклонено дърво и съществувала опасност да падне и събори оградата на ресторанта. За премахването му е била издадена съответната заповед и в петък ОП "Градини и паркове" са го отрязали. Твърде е възможно кореновата система на дървото да е оказала натиск върху водопровода и да се е отворила муфа, която е причинила аварията. Засега няма да се сменя спуканата част, а само ще се сложи аварийна скоба, с което проблемът ще бъде решен.

Къде още няма вода?

В Пловдив авария на водопровод на ул. "Георги Измирлиев" № 17 остави без вода живущите в района на аварията и част от бул "Свобода" - висока зона. Повредата ще бъде отстранена до 16 ч.;

В район Асеновград проблеми с водата има в самия Асеновград - ул. "Тутракан" и ул. "Цар Иван Асен II" № 108, както и в с. Орешец;

В район Съединение водоподаването е нарушено в Съединение - ул. "Баба Исака Скачкова", както и в селата Долна махала и Ръжево конаре. В Голям чардак се изграждат нови водопроводни връзки от външна фирма;

В район Хисаря авария на водопровод има в с. Старосел ул. "Мечта" 4.

Във всички тези населени места водоподаването е частично или напълно нарушено и ще бъде възстановено след отстраняването на авариите. В Голям чардак нарушеното водоподаване в цялото село ще продължи до приключване на ремонтната дейност.