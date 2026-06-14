Само година след премахването на инвазивните плъхове от остров Улонг в Палау учени регистрират завръщане на морски птици, възстановяване на естествения поток на хранителни вещества и значително увеличение на рибната биомаса около близките коралови рифове.

Изследването е проведено от екипи на Island Conservation, Scripps Institution of Oceanography към Калифорнийския университет в Сан Диего и партньори от инициативата Island-Ocean Connection Challenge.

Инвазивните плъхове са сред най-сериозните заплахи за островните екосистеми. Те унищожават яйца, малки птици, семена и местни видове, които нямат естествена защита срещу сухоземни хищници.

Особено засегнати са морските птици. Когато колониите им намалеят или напуснат даден остров, се прекъсва важна връзка между сушата и океана. Птиците се хранят в морето и пренасят хранителни вещества към сушата чрез своите изпражнения. Част от тях впоследствие достигат до крайбрежните води и подпомагат хранителната мрежа на кораловите рифове.

След премахването на плъховете учените отчитат рязко увеличение на активността на няколко вида птици.

Наблюдавани са повече представители на редкия палуански земен гълъб. Сигналите от вида Bridled Tern са нараснали с 286% спрямо близкия остров Нгеруктабел, където плъховете все още присъстват.

При Brown Noddy и White Tern е отчетено увеличение на активността с около 50%. Според изследователите това е първата стъпка към възстановяването на естествения цикъл на пренос на хранителни вещества между океана и сушата. Промените не остават ограничени само на острова.

Учените са проследили нивата на азот в почвата и крайбрежната зона и са установили признаци за възстановяване на влиянието на птиците върху екосистемата.

На един от наблюдаваните участъци е отчетено увеличение от около 80% на азота в листната маса, както и ръст от 183% на общата рибна биомаса.

Специалистите подчертават, че това не означава пълно възстановяване на рифовете за една година, но показва, че екосистемата реагира значително по-бързо от очакваното.

Кораловите рифове са сред най-застрашените екосистеми в света заради затоплянето на океаните, морските горещи вълни, подкиселяването на водата и замърсяването. Случаят с Улонг показва, че локални природозащитни мерки могат да повишат устойчивостта на рифовете към тези заплахи.

Според учените възстановяването на естествените хранителни потоци дава на морските екосистеми по-добри шансове да се справят със стресови събития и да се възстановяват по-ефективно.

Екипите са сравнявали състоянието на острова преди и след премахването на плъховете, както и с близък остров, където такава намеса не е извършвана.

В проекта са участвали над 100 местни жители, студенти и специалисти. Събрани са повече от 30 000 часа акустични записи и над 11 терабайта изображения от морското дъно.

Това позволява на учените да проследят цялата верига от събития — от премахването на инвазивния вид, през завръщането на птиците, до промените в хранителните вещества и рибните популации.

За местните общности здравите рифове са пряко свързани с риболова, туризма и защитата на крайбрежието. За науката случаят от Улонг показва нещо още по-важно — че възстановяването на една екосистема на сушата може бързо да доведе до положителни промени и в морската среда.

Предстои дългосрочно наблюдение на острова и на други подобни места в Тихия океан, за да се установи дали този ефект може да бъде потвърден и в по-широк мащаб. Към момента резултатите показват ясна тенденция: повече птици, повече хранителни вещества и повече риба около кораловите рифове.