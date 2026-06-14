Една чаена лъжичка материал от неутронна звезда би тежала приблизително 2 милиарда тона – около три до четири пъти повече от общото тегло на човечеството. Данните са цитирани от Space Daily и илюстрират изключителната плътност на едни от най-необичайните обекти във Вселената.

Как се образува неутронна звезда

Неутронната звезда е остатъкът от масивна звезда след експлозия тип свръхнова. Според астрофизиците, когато звезда с маса между 7 и 20 пъти по-голяма от тази на Слънцето изчерпи горивото си, нейното ядро се свива под въздействието на собствената гравитация.

В резултат се образува сфера с диаметър около 20 километра – приблизително колкото малък град. Въпреки компактните си размери, тя може да съдържа маса до два пъти по-голяма от тази на Слънцето.

По-тежка от цялото човечество

За сравнение, ако населението на Земята е около 8 милиарда души със средно тегло 50 килограма, общата маса на човечеството би била приблизително 400 милиарда килограма или 400 милиона тона.

На този фон една чаена лъжичка материя от неутронна звезда би тежала около 2 милиарда тона – приблизително четири пъти повече.

"Ако вземете връх Еверест и го стиснете в нещо като кубче захар, това е плътността, за която говорим“, обяснява Кийт Жандро, главен изследовател на мисията NICER на НАСА.

Защо материята е толкова плътна

Според физиците обикновената материя е съставена предимно от празно пространство. В атома малкото ядро е заобиколено от електрони на сравнително голямо разстояние.

В неутронните звезди гравитацията е толкова силна, че това пространство практически изчезва. Електроните се сливат с протоните и се образуват неутрони, които се подреждат при изключително висока ядрена плътност.

Невъзможна за пренасяне на Земята

Учените подчертават, че транспортирането на подобна материя до Земята е невъзможно дори на теория. Без огромната гравитация на неутронната звезда веществото би загубило стабилността си почти мигновено и би освободило колосално количество енергия.

Откритието и наблюденията днес

Първият подобен обект е открит на 28 ноември 1967 г. от докторантката в Университета в Кеймбридж Джоселин Бел Бърнел, докато анализира данни от радиотелескоп.

Днес астрономите познават няколко хиляди неутронни звезди. Един от най-впечатляващите наблюдавани феномени е сблъсъкът на две неутронни звезди през 2017 г. на разстояние около 130 милиона светлинни години от Земята. Според астрофизиците това събитие е освободило огромни количества тежки химични елементи само за части от секундата.

НАСА подготвя нови технологии за полети до Марс

Паралелно с изследванията на космоса НАСА работи и по технологии за бъдещи мисии до Марс. Космическата агенция планира през 2028 г. да тества нова система за задвижване, която може да съкрати времето за пътуване до Червената планета.

Проектът Space Reactor-1 Freedom предвижда използването на ядрено-електрическо задвижване. Системата йонизира гориво като ксенон чрез електричество и осигурява продължителна тяга, подходяща за далечни космически мисии.

Предимството на технологията е, че не разчита в такава степен на слънчевата светлина, което я прави по-подходяща за полети в дълбокия космос. Според Space News на бъдещата мисия ще бъде необходима около година, за да достигне Марс и да разположи планираните хеликоптери. Очакванията са следващи поколения ядрено-електрически кораби да съкратят това време до два или три месеца.