Фолкпевицата Ивана направи откровени признания за личния си живот. Изпълнителката разказа за любовта, самотата и отношенията с дъщеря си Теодора. На въпрос на телевизионната водеща на COOLt по bTV Петя Дикова кога за последно е била във връзка, Ивана отговори кратко: "Преди 7-8 години.“

Певицата не скри, че от дълго време се справя сама с предизвикателствата в живота и не изключва възможността отново да срещне подходящ човек, информира Plovdiv24.bg.

По думите ѝ е възможно част от мъжете да се притесняват от силния ѝ характер.

"Може би мъжете ги е страх от мен, може да не съм женствена, да не проявявам женска енергия, както е модерно сега да се казва, и много ме разсмиват такива приказки“, коментира тя.

Ивана допълни, че през годините е свикнала сама да носи отговорностите и да разчита основно на себе си.

"Доста дълго време нося всичко на плещите си сама, дано ми се случи някой ден някой мъж“, каза певицата.

По време на разговора изпълнителката засегна и темата за семейството. Тя сподели, че все още няма внуци и не очаква това да се случи в близко бъдеще.

Според нея дъщеря ѝ Теодора не трябва да се чувства под натиск да създава семейство, а да направи тази крачка тогава, когато самата тя се почувства готова. Ивана подчерта, че най-важното е подобни решения да бъдат взети осъзнато и в правилния момент.