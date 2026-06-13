Певицата Галя от дует "Сатен“ показа как поддържа доброто си настроение и физическа форма. Бившата балерина на Слави Трифонов сподели кадри от тренировка по йога на открито, далеч от градския шум, видя Plovdiv24.bg.

Сред зеленина и спокойствие

Изпълнителката е избрала тревната площ в семейната си къща извън града, където практикува различни йога упражнения върху постелка, разположена сред зелена морава. Снимките показват спокойна атмосфера и любов към активния начин на живот, който певицата следва от години.

Гъвкавост и грация

С фотосесията на открито Галя демонстрира, че продължава да поддържа отлична форма. Позите подчертават нейната гъвкавост и грация – качества, които тя развива още от годините си като балерина.

Йогата е сред заниманията, които помагат както за физическото здраве, така и за вътрешния баланс, а по всичко личи, че именно това е един от предпочитаните начини на певицата да презарежда с положителна енергия.