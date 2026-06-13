Част от телевизионните канали на Nova Broadcasting Group временно прекъснаха излъчването си в събота, като проблемът засегна зрители в различни райони на страната. Основният канал също остана без сигнал за около час – между 12:30 и 13:30 часа.

Затруднения с излъчването бяха отчетени и при Diema, Kino Nova, Diema Family, Nova Sport, Diema Sport и Diema Sport 2.

Спортният канал остана незасегнат

По информация на зрители и наблюдения върху програмата, единствено Diema Sport 3 не е бил засегнат от проблема. По същото време каналът е излъчвал на живо събитие от Формула 1.

Междувременно част от останалите канали преминаха към променена програмна схема заради възникналите технически затруднения.

От медийната група потвърдиха проблема

От Nova Broadcasting Group съобщиха, че технически екипи са започнали работа по възстановяването на сигнала.

"Нова Броудкастинг Груп поднася извинение на своите зрители за временното прекъсване на програмата на част от телевизионните канали. Техническите екипи работят по възстановяването на сигнала“, посочиха от компанията.

Причината все още не е обявена

Към момента няма официална информация каква е причината за техническия проблем и колко точно канала са били засегнати. Зрители съобщиха за липса на картина и звук, като според сигналите прекъсванията са настъпили внезапно по време на излъчването на различни програми. Очаква се от медийната група да предоставят допълнителна информация след окончателното възстановяване на нормалната работа на засегнатите канали.